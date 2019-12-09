Інтер – Барселона: Вальверде пояснив, чому не взяв Мессі в Мілан

Керманич іспанської Барселони Ернесто Вальверде назвав причину, через яку в матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти міланського Інтера не зіграє Ліонель Мессі.

"Командні справи залишаються всередині колективу. Рішення приймаються тренером за принципом доцільності.

Інтер – Барселона: каталонці вилетіли на гру без Мессі та Піке

У нас матч за матчем і, з огляду на те, які поєдинки нас чекають, я вирішив не вносити його в заявку. Мессі відпочиває, нічого більше. У нас попереду важливі ігри, і я вирішив, що деякі гравці не потраплять до заявки. У минулому році ми провели тут чудовий матч. Без Мессі, до речі", – наводить слова Вальверде AS.

Відзначимо, що матч Інтер – Барселона відбудеться у вівторок, 10 грудня. Поєдинок має турнірне значення лише для "нерадзуррі" – каталонці вже гарантували собі вихід до плей-офф ЛЧ. Натомість Інтеру потрібно перемагати, щоб не залежати від результату матчу між дортмундською Борусією і празькою Славією.

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