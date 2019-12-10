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Інтер – Барселона: Вальверде розкрив завдання каталонців після виходу з групи

09:33 149 Читать на русском
Інтер – Барселона: Вальверде розкрив завдання каталонців після виходу з групи
Ернесто Вальверде / ФК Барселона

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде не очікує легкої прогулянки в поєдинку з Інтером в рамках 6-го туру групового турніру Ліги чемпіонів 2019/20.

 

До слова, Ліонель Мессі не зіграє на Джузеппе Меацца, адже аргентинець навіть не прилетів у Мілан з командою.

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"Вважаю, Інтер гратиме в оптимальному складі і постарається стрибнути вище голови. На Камп Ноу суперник дуже ускладнив нам життя, адже це дуже сильна команда. Тепер ми завітали до Італії та налаштовані дати бій. Це важливе випробування для нашої команди.

Так, ми вже вийшли в плей-офф. Але після цього завдання Барселони не змінюється – ми хочемо перемагати", – цитує Вальверде офіційний сайт УЄФА.

Матч Інтер – Барселона розпочнеться сьогодні, 10 грудня, о 22:00 за київським часом. Каталонці вже гарантували собі перше місце в групі, а Інтеру для путівки у плей-офф достатньо перемоги з будь-яким рахунком, адже "нерадзуррі" випереджають Борусію по особистих поєдинках (2:0 і 2:3).

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Ліга чемпіонів Інтер Інтер Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Інтер - Барселона
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