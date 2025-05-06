Інтер у рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 приймає Барселону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч-відповідь 1/2 фіналу ЛЧ Інтер – Барселона розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Перша зустріч завершилась з рахунком 3:3.

Інтер – Барселона: анонс матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів

Участь Лаутаро Мартінеса у зустрічі перебувала під сумнівом, але нападник Інтера таки потрапив у основу. Роберт Лєвандовскі, своєю чергою, повернувся до заявки Барси – втім, Хансі Флік залишив поляка на лаві запасних.

Стартові склади

Інтер: Зоммер – Біссек, Ачербі, Бастоні – Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Мартінес, Тюрам

Запасні: Ді Дженаро, Жозеп Мартінес, Де Врей, Зєлінскі, Арнаутовіч, Фраттезі, Асслані, Августо, Дарміан, Чекконі, Залевскі, Таремі

Барселона: Щенсни – Гарсія, Кубарсі, Мартінес, Мартін – де Йонг, Педрі – Ямаль, Ольмо, Рафінья – Торрес

Запасні: Пенья, Астралага, Араухо, Гаві, Лєвандовскі, Фаті, Крістенсен, Фермін Лопес, Пау Віктор, Форт, Фарре, Дарвіх

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