Без особливих змін зі складом, але з важливим рішенням Індзагі

Барселона підходила до зустрічі, маючи дві критичних втрати на флангах оборони. Окрім Бальде, до відсутності якого ліворуч вже звикли, пошкодження зазнав Кунде – його замінили в першій зустрічі з Інтером, причому ще до перерви. Замість нього, як і тиждень тому, вийшов Ерік Гарсія.

Цікаво, що Хансі Флік не став повторювати експеримент з Іньїго Мартінесом у ролі лівого фулбека, як він це зробив у поєдинку з Інтером на Монжуїку. Досвід показав, що Дюмфрісу все одно, кого знищувати – хоч Іньїго, хоч Мартіна – але Жерар міг хоча б певний об'єм у атаці провести. А от Лєвандовскі залишився у запасі, хоча й потрапив до заявки. Роберт не готовий.

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На всіх інших позиціях змін не сталося. Сімоне Індзагі ж взагалі повторив основу з матчу в Каталонії. Зокрема, він наважився випустити Лаутаро Мартінеса, хоча той через пошкодження навіть не тренувався. Це рішення справить надзвичайно важливий вплив на гру.

Інтер не знайшов протиотрути Ямалю, але порвав Барсу на переходах

Ямаля після 3:3 з Інтером почали називати "новим Мессі". Навіть Сімоне Індзагі заявив, що такі футболісти народжуються раз на 50 років. Також він переймався через необхідність опіки Ламіна одразу трьома футболістами, що призводило до розривів у інших зонах. Цю проблему за тиждень міланці так і не розв'язали.

Правий вінгер Барселони знову отримав безмежну кількість спроб для демонстрації дриблінгу, часто зустрічаючись з м'ячем і легко обігруючи по 1-2 футболісти.

Втім, існувала велика різниця у порівнянні з поєдинком на Монжуїку. У першому таймі в Мілані зовсім розчинились Рафінья та Ферран Торрес. У "блаугранас" було кілька гострих епізодів із вриваннями Ямаля та Педрі на правий край штрафного, але подальші кроси вздовж лінії воротарського завершувались заблокованими замиканнями.

Не зумівши довести свої атаки до логічного кінця, гості наражались на вбивчі контратаки. Інтер дуже легко зламував високу лінію оборони й комбінував під тиском. Що найбільш важливо, підопічні Сімоне Індзагі створювали моменти із конкретним завершенням.

Так, вже на 14-й хвилині Лаутаро виводив Тюрама віч-на-віч, однак Маркус і Щенсни не зміг обіграти, і в офсайд заліз.

Ще за чотири хвилини Мхітарян отримав передачу на хід від Бастоні, пробіг лівим флангом і прострілив під потенційний вихід Тюрама сам на сам. Іньїго Мартінес в останню мить перехопив передачу.

На 21-й хвилині Дюмфріс знайшов Бареллу на правому краю карного майданчика. Ніколо прийняв пас і другим дотиком вгатив з лівої під поперечку – Щенсни врятував Барселону! Втім, через кільканадцять секунд йому довелося виймати м'яч із сітки.

Дімарко ризикнув, кинувши Ямаля на фланзі й зробивши ривок у центр до Ольмо. Федеріко встиг накрити Дані на прийманні передачі, відібравши м'яч і віддавши його Дюмфрісу. Дензел же разом з Лаутаро вийшов 2-в-1, покотивши під удар аргентинцю – 1:0!

Ще два моменти до перерви Інтер створив завдяки вдалим підбиранням від центрхавів. На 38-й хвилині Мхітарян підхопив м'яч перед штрафним і проби з лету, а на 43-й це ж зробив Чалханоглу – але вже метрів з 12-ти. В обох випадках м'яч пройшов поруч з правою стійкою.

Зрештою, Інтер добився свого у контратаці на 44-й хвилині. Лаутаро Мартінес влетів у штрафний практично віч-на-віч з Щенсни (нехай і під кутом), а Кубарсі зрізав форварда у підкаті. Після перегляду відеоповтору Шимон Марчиняк призначив пенальті, який сам постраждалий і реалізував – 2:0! Це вже була заявка на фінал ЛЧ.

Барса знову перетворила півфінал у класику ЛЧ. Лише Зоммер втримав Інтер від нокауту

Наскільки потужно Інтер виглядав у першому таймі, настільки ж катастрофічно міланці зіграли по перерві. Хоча так було не одразу. У стартові 15 хвилин підопічні Сімоне Індзагі класно контратакували й навіть забили гол зі стандарту – це Ачербі замкнув подачу Чалханоглу. Втім, рахунок не змінився через офсайд.

Здавалося, що 3:0 не за горами – однак вже на 54-й хвилині Барселона скоротила відставання в рахунку. Несподіваними героями стали футболісти, яких вважали головною вразливістю. Жерар Мартін виконав подачу з лівого флангу, а Ерік Гарсія увірвався в карний майданчик і замкнув. 2:1!

Міланці огризнулись дальнім ударом Барелли, який парирував Щенсни, однак Барселона вже відчула запах крові. Каталонці мали зрівнювати рахунок на 57-й хвилині внаслідок контратаки 3-в-2, у завершенні якої Рафінья котив під удар Гарсії з 5-ти метрів – Зоммер диво-сейвом врятував Інтер!

А на 60-й хвилині Ерік Гарсія відновив статус-кво, замкнувши ще один крос від Мартіна. 2:2! Екс-партнер Циганкова по Жироні перетворив другий півфінал Ліги чемпіонів у класику.

На 68-й хвилині Барселона вже святкувала пенальті у ворота Інтера. Його заробив Ямаль, якого зрізав Мхітарян, однак VAR помітив – Ламіна зрізали перед штрафним. Подальший стандарт нічого гостям не приніс. Лише після цього "нерадзуррі" змогли трішки заспокоїти гру.

Але перехопити ініціативу Інтер не міг. Гру вела Барселона, яку на 77-й хвилині вперед мав виводити Ямаль. Ламін наважився на удар метрів з 25-ти, відправивши м'яч у дальню дев'ятку, однак Зоммер врятував "змій".

Інтер в останні 10 хвилин основного часу почав відповідати контратаками. Взнаки давався вихід свіжих виконавців – Фраттезі, Зєлінскі, Августо й Таремі (замість Чалханоглу, Мхітаряна, Дімарко й Лаутаро). От тільки жодна спроба огризнутись до моментів не дійшла – а от Барса на 83-й хвилині таки дотиснула "нерадзуррі".

Педрі виконав діагональ на лівий кут воротарського, звідки пробив Рафінья. Зоммер виконав черговий блискучий сейв, але бразилець тут же зіграв на добиванні – точно під праву стійку. 2:3!

Здавалося, що це кінець. Особливо після контратаки на 3-й компенсованій хвилині, коли Ямаль обіграв Августо й з правого краю штрафного вгатив у стійку. Хансі Флік навіть випустив Лєвандовскі замість Торреса, аби той побігав п'ять хвилин і відсвяткував на полі.

Але святкувати було зарано. На 4-й компенсованій Дюмфріс відібрав м'яч у Мартіна й прострілив на ближню стійку, а центрбек Ачербі замкнув – сфера пролетіла над вухами Щенсни. 3:3! ФАНТАСТИКА!

Щоправда, Ямаль через три хвилини міг знищити щастя міланців, знову обігравши Августо й опинившись перед Зоммером. На жальдля каталонців, Ламін пробив прямо в Яна. Матч перейшов у овертайми.

Драма в овертаймах – заміна Індзагі спрацювали, Зоммер видав матч року

Перший овертайм чимось нагадував перший тайм основного часу. Гра знову стала хаотичною, з великою кількістю перехідних фаз. Цьому неабияк сприяла втома каталонців і рясно залите дощем поле. У такому режимі міланці знову виглядали гостріше – а на 99-й хвилині вони ще й забили четвертий гол.

Тюрам легко обійшов Форта на правому краю штрафного та віддав пас Таремі, а той виконав скидку під удар Фраттезі. Давіде зробив ледь помітну паузу, змусивши Мартіна пригальмувати, після чого пробив у дальній нижній – 4:3!

У другому таймі Барселона повернула контроль над грою, страшно притиснувши "нерадзуррі". Знову виблискував Ямаль, який міг двічі забивати на останніх хвилинах – його постріли з правого краю карного майданчика потягнув Зоммер. Також після його навісу міг забивати Лєвандовскі, але сфера пролетіла над порожніми воротами.

Але господарі втримались. Фінальний свисток зафіксував перемогу італійців з рахунком 4:3. Інтер став першим фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25!