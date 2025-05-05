"Нам ще доведеться оцінити, в якому стані перебувають Павар і Лаутаро. Бенжамен тренувався з групою, а Мартінес працював у спортзалі. Якщо Лаутаро почуватиметься краще, то спробує тренування з командою.

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Щодо Лаутаро і Павара вирішимо разом із медичним персоналом і гравцями. Обидва висловлять свої думки і ми ухвалимо рішення. Лаутаро краще виходити з перших хвилин чи з лави запасних? Це залежить від того, як він почувається. Якщо гравець не виходить у старті, то йому важче допомогти команді.

Після доопрацювань ухвалимо рішення, сподіваючись, що воно виявиться правильним. У ці останні години ми вирішимо, хто буде грати між Карлосом Аугусто і Дімарко. Левандовскі – один із найкращих нападників у світі. Ферран Торрес грав у першому матчі і провів відмінну гру. Швидкість думки Ламіна Ямаля справила на мене враження. Він буде особливим гравцем, за яким варто стежити, як і за багатьма іншими гравцями Барселони.

Нам знадобиться зосереджена і ясна команда. Команда вірить у це і чекає цього матчу з належною увагою і хорошою підготовкою. У Барселони багато якості у володінні м'ячем і навичок у контрпресингу, але вони припускаються помилок у захисті.

Всі добре готуються до матчу, з великою відданістю. За ці 4 роки мені нічого сказати цим хлопцям", – цитує Індзагі Джанлука Ді Марціо.

Нагадаємо, перша зустріч між Барселоною та Інтером завершилася внічию 3:3. Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 6 травня.

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