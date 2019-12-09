Інтер – Барселона: Конте приречено анонсував важкий поєдинок із "блаугранас"

Головний тренер міланського Інтера Антоніо Конте поспілкувався із журналістами напередодні матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти іспанської Барселони.

"Ми будемо дурнями, якщо на мить вирішимо, що нам не доведеться страждати, коли вони контролюватимуть м'яч. Але коли м'яч буде в нас, то ми будемо намагатися створювати їм труднощі.

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Барса – один із чотирьох-п'яти клубів, які з наміром виграти ЛЧ розпочинають сезон. Це дуже сильна команда. Вони знають, що гарантували собі перше місце та можуть грати без тиску. Це може стати проблемою для нас. Ми повинні віддати все й знати, що цього може виявитися недостатньо.

Минуло два місяці від нашої першої зустрічі. Ми мали труднощі, але заграли краще за цей час. Того разу ми грали з мужністю і бажанням, але потім програли через кілька хороших атак у їхньому виконанні. Ми виросли, тому деякі речі зміняться. Спробуємо тиснути на них і зменшити час перебування на власній половині поля", – цитує Конте Marca.

Відзначимо, що матч Інтер – Барселона відбудеться у вівторок, 10 грудня. Інтеру потрібно перемагати, щоб не залежати від результату матчу між дортмундською Борусією і празькою Славією у боротьбі за 1/8 фіналу ЛЧ.

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