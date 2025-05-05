Головний тренер Барселони Гансі Флік визначився із заявкою на вирішальну гру з Інтером у півфіналі Ліги чемпіонів.

Тренерський штаб "кулес" включив у список на гру проти міланської команди 23 гравців. Про це повідомляє прес-служба Барселони.

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Головною подією стало повернення Роберта Лєвандовскі, який відновився від травми і встиг потренуватися з командою. Утім, Флік не зможе розраховувати на Алехандро Бальде. Також не допоможуть "кулес" Марк Касадо, Жюль Кунде, Пабло Торре. Наставнику "блаугранас" довелося доукомплектувати склад, залучивши молодих гравців Дарвіча та Ландрі.

Нагадаємо, перша зустріч між Барселоною та Інтером завершилася унічию 3:3. Матч-відповідь відбудеться 6 травня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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