Перша півфінальна зустріч Інтером й Барселони перевершила усі очікування. Хто б міг подумати, що міланці відкриють рахунок вже на 30-й секунді, та ще й ударом п'яткою? Хто прогнозував дубль латераля "нерадзуррі" на Монжуїку? А камбек "блаугранас" з 0:2 за 17 хвилин першого тайму? Зрештою, коли востаннє ми отримували нічию 3:3 в настільки пізніх раундах ЛЧ?

"Ми подивилися багато відеороликів із грою Барселони": Бастоні розповів, завдяки чому Інтер може вийти у фінал ЛЧ

Поєдинок тижневої давнини став бенефісом Ямаля, Рафіньї та Дюмфріса. Ламін став наймолодшим автором гола в історії ЛЧ й продемонстрував такий футбол, що усі називали його новим Мессі – от тільки у Ліонеля у 17 років не було 100 матчів за Барсу, 22 голів і 33 асистів. Сімоне Індзагі заявив, що такі футболісти народжуються раз у 50 років.

Бразилець же побив рекорд Мессі за результативними діями в одному розіграші ЛЧ (20 vs 19 у Лео). У матчі-відповіді з Інтером вінгер може побити вічний рекорд Кріштіану Роналду, якому 11 років тому вдалося оформити 21 за системою гол+пас. Він міг зробити це і на Монжуїку, але "нерадзуррі" після фантастичного удару Рафіньї на 87-й хвилині врятувала поперечка.

Дюмфріс же став першим гравцем Інтера, якому вдалося оформити дубль у півфіналі ЛЧ. До речі, у нинішньому складі міланців виступає аж дев'ять фіналістів стамбульського фіналу-2023. Досвід явно на боці "змій", хоча далеко не всі сенатори зможуть взяти участь – зокрема, під сумнівом вихід Лаутаро Мартінеса. Барсі ж навряд чи допоможе легендарний Лєвандовскі.

Головною ігровою проблемою Барселони у домашці стали фланги оборони. Особливо важко було ліворуч, де Дюмфрісу протистояв недосвідчений Мартін – Дензел і Тюрам просто знищили Жерара, організувавши гол вже на 30-й секунді. Цього можна було очікувати, враховуючи лідерство нідерландського латераля в Інтері за середньою кількістю кросів і наявність 8 забитих голів у сезоні на Апеннінах.

