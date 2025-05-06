Перша півфінальна зустріч Інтером й Барселони перевершила усі очікування. Хто б міг подумати, що міланці відкриють рахунок вже на 30-й секунді, та ще й ударом п'яткою? Хто прогнозував дубль латераля "нерадзуррі" на Монжуїку? А камбек "блаугранас" з 0:2 за 17 хвилин першого тайму? Зрештою, коли востаннє ми отримували нічию 3:3 в настільки пізніх раундах ЛЧ?

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Поєдинок тижневої давнини став бенефісом Ямаля, Рафіньї та Дюмфріса. Ламін став наймолодшим автором гола в історії ЛЧ й продемонстрував такий футбол, що усі називали його новим Мессі – от тільки у Ліонеля у 17 років не було 100 матчів за Барсу, 22 голів і 33 асистів. Сімоне Індзагі заявив, що такі футболісти народжуються раз у 50 років.

Бразилець же побив рекорд Мессі за результативними діями в одному розіграші ЛЧ (20 vs 19 у Лео). У матчі-відповіді з Інтером вінгер може побити вічний рекорд Кріштіану Роналду, якому 11 років тому вдалося оформити 21 за системою гол+пас. Він міг зробити це і на Монжуїку, але "нерадзуррі" після фантастичного удару Рафіньї на 87-й хвилині врятувала поперечка.

Дюмфріс же став першим гравцем Інтера, якому вдалося оформити дубль у півфіналі ЛЧ. До речі, у нинішньому складі міланців виступає аж дев'ять фіналістів стамбульського фіналу-2023. Досвід явно на боці "змій", хоча далеко не всі сенатори зможуть взяти участь – зокрема, під сумнівом вихід Лаутаро Мартінеса. Барсі ж навряд чи допоможе легендарний Лєвандовскі.

Головною ігровою проблемою Барселони у домашці стали фланги оборони. Особливо важко було ліворуч, де Дюмфрісу протистояв недосвідчений Мартін – Дензел і Тюрам просто знищили Жерара, організувавши гол вже на 30-й секунді. Цього можна було очікувати, враховуючи лідерство нідерландського латераля в Інтері за середньою кількістю кросів і наявність 8 забитих голів у сезоні на Апеннінах.

Incredible goals on the ultimate stage ?



Yamal, Thuram, Dumfries: Who did it best? @Heineken | #UCLGOTD pic.twitter.com/cIe07jyyFa — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 30, 2025

Гра міланців не зводилась до банального замикання подач. Дюмфрісу цілеспрямовано створювали ізоляції проти Мартіна. Дуже часто це відбувалось через стягування суперника на один фланг з діагоналлю на інший – такий тип передач ще й прекрасно працює проти команд з високою лінією оборони. Та і загалом "змії" вміють комбінувати під тиском, тож парирувати ривки Дензела дуже непросто.

Показово, що Барса нічого не змогла вдіяти з Дюмфрісом як із Мартіном, так і з Іньїго Мартінесом у ролі лівого захисника. А нині у Барселони ще й ключовий правий відсутній – Кунде мав стримувати активного Дімарко або ж влаштувати з ним розмін моментами, але зламався ще до перерви. Між тим, Жюль у попередніх топ-матчах був тіньовим героєм "блаугранас".

Каталонцям пощастило, що Дімарко прямо зараз перебуває у ненайкращій формі. Взагалі-то це справжня машина. Федеріко у поточному сезоні видає 4,7 кросів за гру, маючи 7 асистів і 38 створених моментів. Втім, італійця обмежив не тільки тонус – він ще й потрапив під каток Ямаля.

Барселона поставила все на дриблінг "нового Мессі". Той встановив вінгерський рекорд ЛЧ за кількістю дотиків до м'яча (92) і повторив рекорд за діями в штрафному (16). Сімоне Індзагі зізнався, що стримувати вундеркінда доводилось втрьох – Дімарко страхували Мхітарян і Бастоні. Це надавало свободу партнерам, завдяки чому й народився перший гол "блаугранас" (Мхітарян відпустив Педрі, аби висунутись на Ямаля).

Словом, фактор Ламіна призвів до структурної кризи в обороні Інтера. Він отримав безкінечну кількість спроб для обіграшів суперників, а заодно створював розриви в центрі поля. Теоретично "нерадзуррі" міг би допомогти високий пресинг, але на практиці міланці не користуються ним – колектив занадто віковий і розбалансований по кондиціях.

- Incredible footwork from Lamine Yamal. 17. YEARS. OLD. pic.twitter.com/MNM0ERK7JL — VAR Hub (@VARHub) April 30, 2025

Важко спрогнозувати, що підготують тренери на матч-відповідь. Хансі Флік зробив ставку на максималізацію сильних якостей каталонців, а Сімоне Індзагі вирішив порвати її найслабше місце. Це призвело до 3:3 в першій зустрічі – от тільки обидва колективи відзначаються нестабільністю.

Барселона чергує видатні поєдинки проти топів із вкрай натужними звитягами над аутсайдерами чи середняками. Характерною проблемою є висока кількість пропущених голів – "блаугранас" пропускали три від Борусії, Інтера й Сельти, а ще два отримали від Реала. І це тільки за останні шість матчів. А ще можна згадати купу моментів Леганеса й того ж Дортмунда на Монжуїку.

Підопічні Хансі Фліка все одно забивають більше, однак за такі перемоги – це гра з вогнем. Хоча певною мірою Барса свідомо йде на неї. Її високу лінію оборони навчилися розривати навіть команди з 81 пропущеним голом у Ла Лізі – достатньо забігати за спину по діагоналі або з глибини по флангу. Втім, разом з купою виходів віч-на-віч позаду Барса отримує 300+ офсайдів за сезон (ніхто у Європі не має більше 150-ти).

Тобто, модель все одно працює. Що найбільш важливо, вона дозволяє ефективно пресингувати, швидко й високо повертаючи контроль над м'ячем після втрат – а значить Барса швидко перезаряджає свої атаки. Так і народжуються 92 дотики Ямаля.

Інтер же нещодавно перетворив 3-очкову перевагу на вершині Серії А в 3-очкове відставання. Головною проблемою "нерадзуррі" стали топ-матчі – окрім 3:3 з Барсою, команда мінімально програла Ромі й Болоньї, а від Мілана зазнала розгрому (0:3). І це лишень у квітні. У протистоянні з "россонері" в поточному сезоні взагалі намалювалась 5-матчева безвиграшна серія. А ще були 3:3 з Аталантою, нічиї з Наполі, поразки від Юве тощо.

Це неабияк дивує зі статистикою у ЛЧ, де Інтер не знає поразок в 15-ти домашках поспіль. Причому в поточному розіграші турніру "змії" мають найкращу оборону – вони поступались у рахунку всього 10 хвилин і 54 секунди. Так, італійцям дико пощастило з календарем, але у тому ж протистоянні з Баварією гострих моментів було допущено мало – команда отримала 40 ударів по власних воротах, але їхня середня гострота складала мізерні 0,09 xG.

А ще у них дуже сильні стандарти. У поєдинку з Барселоною "нерадзуррі" забили двічі після стандартів. Цей факт може відіграти ключове значення в матчі-відповіді – тим паче, що "блаугранас" важкою даються виїзди до Італії. Вони перемогли лишень у 5-ти матчах на Апеннінах з 24-х, а конкретно Інтер в гостях вдалося здолати тільки одного разу (при шести спробах).

Кадрова ситуація

Травмовані: Лаутаро Мартінес, Павар (обидва під питанням) – Лєвандовскі (під питанням), Кунде, Бальде, Касадо, Берналь, Торре

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Інтер – Барселона

Інтер: Зоммер – Біссек, Ачербі, Бастоні – Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Таремі, Тюрам

Барселона: Щенсни – Гарсія, Араухо, Кубарсі, Мартінес – де Йонг, Педрі – Ямаль, Ольмо, Рафінья – Торрес

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 3,5, прохід Барселони

Перший матч розкрив усі козирі команд, тож тренерам доведеться серйозно попрацювати. Обидва тренери не звикли глобально змінювати концепції, але Інтер дещо гнучкіший – як у дрібних деталях, так і загалом. Міланці в принципі можуть відпрацювати від оборони в низькому блоці, а от футбол Барселони тотально зав'язаний на ефективності гри попереду. Як з м'ячем, так і без нього.

Хоча на практиці "блаугранас" занадто незручні для Інтера, щоб ефективно відзахищатись в "автобусі". До того ж у такому режимі краще випускати Дарміана – але хто наважиться це зробити після шоу Дюмфріса в першому поєдинку? Та і вразливості високої лінії оборони Барселони виглядають занадто спокусило для Інтера, якому все одно треба забивати.

Враховуючи всі фактори, цілком можна сподіватись на продовження вечірки. Можливо, 3:3 вже й не побачимо, але тотал більше 3,5 команди пробити повинні. А от дати прогноз на переможця важко. Ризикнемо поставити на прохід Барселони, адже Інтер занадто вже часто провалював топ-матчі – хоча загалом шанси рівні.

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