Долю гри вирішив єдиний гол, забитий перед свистком на перерву. Його автором став Хакан Чалханоглу. Півзахисник "нерадзуррі" з-за меж штрафного поклав м'яч у нижній кут воріт тер Штегена.

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Барса забила свій гол у другому таймі (відзначився Педрі), але взяття воріт було скасоване через дотик м'яча до руки Ансу Фаті. Вже в компенсований час каталонці могли отримати право на пенальті (Дюмфріс явно зачепив м'яч рукою у власному штрафному), однак рефері не знайшов підстав для призначення 11-метрового.

1:0 – рахунок, який опустив Барселону на третє місце групи С. У підопічних Хаві 3 бали після першого кола групового турніру. Інтер набрав 6 і піднявся на другу сходинку, а лідирує Баварія, яка йде без втрат, маючи 9 пунктів у трьох турах. Вікторія Пльзень підтверджує статус аутсайдера квартету, не набравши жодного очка.