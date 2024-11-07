Інтер у рамках 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 переміг Арсенал (1:0). Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Єдиний та переможний гол у цьому матчі Інтер забив у компенсований час першого тайму. На другій доданій хвилині Чалханоглу виконав подачу зі стандарту, після чого м'яч у боротьбі між Таремі та Меріно влучив у руку іспанця, яка була відставлена.

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Арбітр миттєво вказав на 11-метровий, і Хакан холоднокровно реалізував пенальті. 1:0 на користь Інтера!

Зазначимо, що Олександра Зінченка випустили на поле на 82-й хвилині. Він став каталізатором кількох небезпечних атак, організувавши комбінації на половині суперника. Українець виграв обидва свої єдиноборства, здійснив 25 дотиків до м'яча та віддав 15 точних передач із 17-ти.