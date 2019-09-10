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Instat визначив найкращого гравця збірної України у відборі Євро-2020

12:16 214 Читать на русском
Instat визначив найкращого гравця збірної України у відборі Євро-2020
Збірна України / УАФ

Статистичний портал Instat повідомила, хто є найкращим гравцем збірної України у відбірковому циклі Євро-2020.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський є найкращим гравцем "синьо-жовтих" у відбірковому циклі Євро-2020, повідомляє Команда 1 з посиланням на Instat.

Україна – Нігерія: Шевченко оголосив заявку "синьо-жовтих" на товариський матч

Футболіст Аталанти отримав оцінку 331. Також у топ-5 потрапили Андрій Пятов (315), Євген Коноплянка (310), Тарас Степаненко (295) і Олександр Зінченко (289).

Сьогодні, 10 вересня, "синьо-жовті" зіграють товариський матч проти збірної Нігерії. Початок о 21:20.

Україна – Нігерія: анонс товариського матчу

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Теги
Олександр Зінченко Олександр Зінченко Руслан Маліновський Руслан Маліновський Україна Україна Збірна України Андрій Пятов Андрій Пятов Євген Коноплянка Євген Коноплянка Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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