Instat визначив найкращого гравця збірної України у відборі Євро-2020

Статистичний портал Instat повідомила, хто є найкращим гравцем збірної України у відбірковому циклі Євро-2020.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський є найкращим гравцем "синьо-жовтих" у відбірковому циклі Євро-2020, повідомляє Команда 1 з посиланням на Instat.

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Футболіст Аталанти отримав оцінку 331. Також у топ-5 потрапили Андрій Пятов (315), Євген Коноплянка (310), Тарас Степаненко (295) і Олександр Зінченко (289).

Сьогодні, 10 вересня, "синьо-жовті" зіграють товариський матч проти збірної Нігерії. Початок о 21:20.

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