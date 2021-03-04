Інсіньє зірвався після нічиєї із Сассуоло – ногою зламав рекламний щит і обізвав партнерів "гівняною командою"
Капітан Наполі Лоренцо Інсіньє дуже болісно сприймає невдачі у останніх матчах.
Нерви мініатюрного форварда здали після нічиєї 3:3 у поєдинку із Сассуоло. На 90-й хвилині Інсіньє вивів команду вперед, але Манолас примудрився "привезти" пенальті на останніх секундах.
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Капітан "партенопейців" дорогою до роздягальні з усієї сили ногою вгатив по рекламному щиті. Також розлючений Лоренцо кинув на адресу партнерів: "Гівняна команда!". Дженнаро Гаттузо довелося заспокоювати емоційного підопічного.
Додамо, що Наполі здобув усього 2 перемоги в останніх 7 турах Серії А. "Партенопейці" йдуть на шостій сходинці, а в 1/16 Ліги Європи вилетіли від Гранади.
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