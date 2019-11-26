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Інсіньє заплатить найбільший штраф в історії Наполі – Де Лаурентіс покарав бунтівника

16:58 797 Читать на русском
Інсіньє заплатить найбільший штраф в історії Наполі – Де Лаурентіс покарав бунтівника
Лоренцо Інсіньє / Eurosport

Керівництво італійського Наполі продовжує розбиратися зі своїми футболістами, які проігнорували рішення президента клубу Ауреліо Де Лаурентіса.

Проконсультувавшись з юристами, бос "адзуррі" прийняв рішення оштрафувати головних бунтівників, інформує La Gazzetta dello Sport. Найбільше фінансово постраждає капітан команди Лоренцо Інсіньє – нападник заплатить 350 тисяч євро за те, що був головним ідеологом акту непокори. Це найбільший штраф в історії клубу. Також він не потрапив до заявки команди на матч 5-го туру Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, який відбудеться завтра.

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Також Де Лаурентіс оштрафував бразильця Аллана на 200 тисяч євро. Хавбек одним з перших підтримав ідею проігнорувати рішення президента щодо тижневих зборів на базі клубу. Ще декілька гравців оштрафовані на менші суми.

Нагадаємо, президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс прийняв рішення на тиждень закрити команду на базі після серії невдач у чемпіонаті Італії. Через три дні після поразки від Роми "партенопейці" провели матч Ліги чемпіонів проти Зальцбурга, після якого гравці емоційно висловили своє невдоволення діями керівництва і роз'їхалися по домівках.

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До слова, Наполі видав найгірший старт сезону за останні 10 років – підопічні Карло Анчелотті наразі посідають 7-е місце в турнірній таблиці Серії А. Команда не може перемогти протягом п'яти матчів чемпіонату Італії.

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Італія Наполі Наполі Ауреліо Де Лаурентіс Маркес Аллан Маркес Аллан Лоренцо Інсіньє Лоренцо Інсіньє
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