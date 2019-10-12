Інсіньє розповів про складнощі у стосунках з Анчелотті

Форвард Наполі Лоренцо Інсіньє поділився думкою щодо роботи під керівництвом Карло Анчелотті.

"Мої стосунки з Анчелотті трохи дивні, у нас іноді бувають невеликі конфлікти, але це все через наші характери.

Наполі хоче включити у контракт Руїса неймовірну клаусулу, щоб захистити гравця від зазіхань Реала та Барселони

Карло – видатний тренер, і я дійсно сподіваюся виграти що-небудь під його керівництвом. За два роки тренувань було різне: я спізнювався, дратувався, іноді я відповідав грубо на його зауваження, але це інциденти, які закінчувалися на місці.

Звичайно, я можу і пожартувати з ним. Він ніколи не змушував мене грати на позиції, яка б мене не влаштовувала", – сказав Інсіньє в коментарі Rai Sport.

Анчелотті: Мені хочеться плакати, коли я дивлюсь на місце Наполі в турнірній таблиці

До слова, після 7-ми турів Серії А Наполі перебуває на 4-й сходинці, маючи в активі 13 очок.