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Інсіньє розповів про складнощі у стосунках з Анчелотті

12:25 222 Читать на русском
Інсіньє розповів про складнощі у стосунках з Анчелотті
Інсіньє і Анчелотті / Getty Images

Форвард Наполі Лоренцо Інсіньє поділився думкою щодо роботи під керівництвом Карло Анчелотті.

"Мої стосунки з Анчелотті трохи дивні, у нас іноді бувають невеликі конфлікти, але це все через наші характери.

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Карло – видатний тренер, і я дійсно сподіваюся виграти що-небудь під його керівництвом. За два роки тренувань було різне: я спізнювався, дратувався, іноді я відповідав грубо на його зауваження, але це інциденти, які закінчувалися на місці.

Звичайно, я можу і пожартувати з ним. Він ніколи не змушував мене грати на позиції, яка б мене не влаштовувала", – сказав Інсіньє в коментарі Rai Sport.

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До слова, після 7-ми турів Серії А Наполі перебуває на 4-й сходинці, маючи в активі 13 очок.

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Лоренцо Інсіньє Лоренцо Інсіньє Наполі Наполі Італія Карло Анчелотті Карло Анчелотті
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