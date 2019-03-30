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Інсіньє ризикує пропустити обидва матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Арсенала

16:51 12 Читать на русском
Інсіньє ризикує пропустити обидва матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Арсенала
Лоренцо Інсіньє / фото із соцмереж

Нападник італійського Наполі Лоренцо Інсіньє через проблеми зі здоров'ям може не зіграти в 1/4 фіналу Ліги Європи проти лондонського Арсенала.

 

Лідер "партенопейців" може пропустити обидва чвертьфінальні матчі через ушкодження м'яза, повідомляє Corriere dello Sport.

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Інсіньє зазнав травми кілька тижнів тому. Тоді йому довелося пропустити кілька тренувань, але пізніше він повернувся до фізичних навантажень. Проте, тепер у нього рецидив і в найближчі дні на форварда очікує додаткове обстеження. За попередніми оцінками, Інсіньє пропустить мінімум 3 тижні.

У сезоні 2018/19 Лоренцо Інсіньє провів 23 матчі в чемпіонаті Італії, в яких забив 9 м'ячів і зробив 6 асистів.

Теги
Ліга Європи Арсенал - Наполі Лоренцо Інсіньє Лоренцо Інсіньє Наполі Наполі
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