Лоренцо Інсіньє вирішив налякати Чіро Іммобіле, з яким свого часу разом пограв у Пескарі.

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Мініатюрний вінгер став на чотири "лапи" і причаївся за дверима. З кімнати саме виходив Іммобіле, який не чекав такого підступу. Інсіньє видав пронизливий звук, від якого форвард Лаціо аж здригнувся.

Додамо, що вже завтра (26 червня) італійцям буде не до жартів – о 22:00 розпочнеться матч 1/8 фіналу проти Австрії.

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