Інсіньє "перетворився" на собаку і налякав Іммобіле – божевілля з табору збірної Італії
25 червня 11:40 - Читать на русском
У збірній Італії чудова атмосфера перед початком плей-офф Євро-2020.
осн. час ( 0 : 0 )
завершено
95’ Федеріко К'єза
105’ Маттео Пессіна
Саша Калайджіч 114’
95’ Федеріко К'єза
105’ Маттео Пессіна
114’ Саша Калайджіч
Лоренцо Інсіньє вирішив налякати Чіро Іммобіле, з яким свого часу разом пограв у Пескарі.
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Мініатюрний вінгер став на чотири "лапи" і причаївся за дверима. З кімнати саме виходив Іммобіле, який не чекав такого підступу. Інсіньє видав пронизливий звук, від якого форвард Лаціо аж здригнувся.
Додамо, що вже завтра (26 червня) італійцям буде не до жартів – о 22:00 розпочнеться матч 1/8 фіналу проти Австрії.
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