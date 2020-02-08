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Інсіньє назвав єдиного гравця, який перевершує Мессі – це не Роналду

17:11 560 Читать на русском
Інсіньє назвав єдиного гравця, який перевершує Мессі – це не Роналду
Лоренцо Інсіньє / PA

Форвард Наполі Лоренцо Інсіньє поділився думкою щодо гри зірки Барселони Ліонеля Мессі.

"Мессі володіє такими якостями, яких не має ніхто. Він єдиний, кому можна позаздрити. Обожнюю його як гравця і як людину.

Мессі прийняв рішення щодо свого майбутнього в Барселоні, – Sky Sports

Він не виставляє особисте життя напоказ. Він дуже стриманий, і це багато що говорить про Мессі. Він – чемпіон на полі та за його межами. Кращий за Мессі – тільки Марадона", – наводить слова Інсіньє Sky Sport Italia.

До слова, у поточному сезоні Ла Ліги Мессі провів 17 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 8-ма асистами.

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Теги
Італія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Лоренцо Інсіньє Лоренцо Інсіньє Дієго Марадона Дієго Марадона
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