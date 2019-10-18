Інсіньє має розібратись зі своїми проблемами замість суперечок із Анчелотті, – Де Лаурентіс

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс прокоментував поведінку зірки неаполітанців Лоренцо Інсіньє.

"Я не розумію, чому Інсіньє не зовсім щасливий в Неаполі. Він відмінний гравець, але якщо він думає, що його пригода з Наполі закінчилось, то він повинен пояснити це, щоб уникнути непорозумінь.

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Інсіньє із тих гравців, у кого ніколи не було хороших відносин з тренерами, і я ніколи не розумів причини цього. Я люблю його, але якщо у нього є якісь проблеми, то тільки він сам може їх вирішити. Я буду захищати Лоренцо, але він повинен розуміти, що команда складається з 25 гравців, і нам потрібен кожен. Було б краще, якби він дав нам знати, як він вчинить, коли виросте.

Якщо Анчелотті вирішив не ставити Інсіньє, то Лоренцо має припинити дуріти і грубіянити", – сказав Де Лаурентіс в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

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Раніше повідомлялося, що відносини між Лоренцо Інсіньє і головним тренером Наполі Карло Анчелотті останнім часом стали напруженими. Хавбек не потрапив до заявки на матч групового етапу Ліги чемпіонів проти Генка (0:0).