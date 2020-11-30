Ще перед матчем капітан неаполітанців поклав квіти перед трибуною, на якій був розміщений екран із зображенням Дієго Марадони.

Стадіон Наполі офіційно перейменують на честь Дієго Марадони

Перед матчем Інсіньє тримав спеціальну футболку із 10-м номером та прізвищем аргентинця. А після того, як Лоренцо ударом зі штрафного відкрив рахунок у поєдинку та знову попозував із футболкою Марадони.

Зазначимо, що Наполі знищив Рому (4:0) в матчі 9-го туру Серії А та обігнав римлян у турнірній таблиці завдяки додатковим показникам – команди розташувались на 5 та 6 місцях відповідно.

Наполі розгромив Рому й перервав 7-матчеву безпрограшну серію "вовків" у Серії А