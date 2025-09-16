"Ми хочемо виграти Лігу чемпіонів. Іншої мети немає. Звичайно, інші команди теж прагнуть до перемоги. Зараз вся увага – на Челсі, але у нас залишається мрія. Якщо ми виграємо шість матчів, будемо в топ-8. Чотирьох перемог достатньо для виходу в плей-офф.

Цей етап турніру дуже цікавий. У новому форматі багато драматизму, і, думаю, фанатам це подобається. Попереду складний шлях – Челсі, Арсенал і ПСЖ, але ми хочемо завершити цей етап серед вісімки найкращих", – цитує Компані офіційний сайт УЄФА.

У першому турі основного етапу Ліги чемпіонів Баварія на своєму полі прийме Челсі. Матч відбудеться завтра, 17 вересня.

