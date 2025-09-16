"Іншої мети немає": Компані розкрив, як далеко Баварія планує зайти в Лізі чемпіонів
Головний тренер Баварії Венсан Компані поділився очікуваннями від нового єврокубкового сезону.
"Ми хочемо виграти Лігу чемпіонів. Іншої мети немає. Звичайно, інші команди теж прагнуть до перемоги. Зараз вся увага – на Челсі, але у нас залишається мрія. Якщо ми виграємо шість матчів, будемо в топ-8. Чотирьох перемог достатньо для виходу в плей-офф.
Цей етап турніру дуже цікавий. У новому форматі багато драматизму, і, думаю, фанатам це подобається. Попереду складний шлях – Челсі, Арсенал і ПСЖ, але ми хочемо завершити цей етап серед вісімки найкращих", – цитує Компані офіційний сайт УЄФА.
У першому турі основного етапу Ліги чемпіонів Баварія на своєму полі прийме Челсі. Матч відбудеться завтра, 17 вересня.
