"Це моє право, мій вибір. Не хочу багато про це говорити. По-перше, я цього ніколи не зробив би, бо народився в Україні. Ця країна дала мені все те, що я маю на цю мить. Я їй дуже вдячний. І ладен за неї йти до кінця. Іншої думки в мене ніколи не буде.

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А по-друге, мій батько, якого вже немає, ніколи цього не зрозумів би. Ось і все", - сказав Вернидуб в інтерв'ю на YouTube-каналі Нобеля Арустамяна.

До слова, з 1997 по 2000 рік Вернидуб ще як гравець виступав у складі російського Зеніта і ставав володарем Кубка Росії. Однак український фахівець наголосив, що з 2014-го року навіть не розглядає пропозиції з тамтешнього чемпіонату.

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