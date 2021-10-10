Головний тренер збірної Італії переконаний, що його підопічний Жоржінью є першим кандидатом на здобуття головної індивідуальної нагороди.

У п'ятницю, 8 жовтня, France Football оголосив список із 30-ти номінантів на "Золотий м'яч-2021". Володаря нагороди назвуть 29 листопада у Парижі.

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"Вважаю, що нагорода повинна дістатися Жоржінью. Він виграв усе і заслуговує її отримати. Інший результат для мене буде дивним. Мої гравці опинилися в списку кандидатів тому, що вони хороші", – цитує Манчіні CdS.

Зауважимо, у 2021 році Жоржінью з Челсі виграв Лігу чемпіонів, а у складі збірної Італії тріумфував на чемпіонаті Європи, хоч і не забив свій пенальті у фінальній післяматчевій серії проти Англії. Окрім 29-річного хавбека, у списку опинилися й інші італійці – Доннарумма, Бонуччі, Барелла і К'єлліні.

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