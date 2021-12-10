"Іншим гравцям важко з Мессі": Паредес розповів про головні проблеми земляка в ПСЖ
Півзахисник ПСЖ Леандро Паредес сподівається, що Ліонель Мессі зможе ще краще адаптуватися у новому колективі.
"Особисто ми дуже добре ладнаємо з Мессі, Ді Марією. Ми товаришуємо сім'ями, наші діти разом будуть ходити в одну школу.
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Я бачу, що зараз Лео набагато краще. Перші місяці важкі, зміни складні, але сьогодні є позитив. Він працює з великим бажанням, і я сподіваюся, що він надалі буде в тому ж дусі. Я вважаю, що Мессі повинен постійно контактувати з м'ячем, тоді він впливає на ритм нашої гри. Якщо він добре почувається на полі, то для нас все стає набагато простіше.
Я знаю його давно, я знаю, чого він хоче. Так само, як Верратті, він теж знає, що подобається Лео. Іншим гравцям важко, адже ми разом з Лео лише три місяці. Потрібен час, щоб краще пізнати гру одне одного", – цитує Паредеса AS.
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