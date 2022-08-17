"Війна застала мене на зборах у Туреччині. Почав відразу ж шукати можливість повернутися на Батьківщину. Лише 26 лютого вдалося знайти такий шлях, адже літаки в Україну вже не літали. Я спершу полетів до Угорщини, звідти вже дістався до Києва. Поклик серця. Інших варіантів не розглядав. Я народився й виріс у цьому місті, і коли бачив, що ворог на в’їзді в Київ, їхав з думкою, що зараз приєднаюся до захисників столиці. Я просто мав там бути.

"Мій контракт у ЗСУ": Рябоконь – про завершення угоди з Десною та неприйнятність роботи за кордоном

Сумнівів, що робити далі, не мав жодних. Почав вивчати, куди можуть взяти людину мого віку та підготовки. Знайшов контакти тероборони, добробатів. Підписав добровольчий контракт із теробороною і нині несу службу. Спочатку пройшов навчання – теорію та практику. Потім приступив до виконання завдань – служба на блокпостах, нічні патрулювання в комендантський час, супроводження вантажів… У Київській області ми йшли відразу вслід за військами, які вигнали ворога та деокуповували нашу територію. Проводилися саперні роботи, ми розбирали завали. Зараз основна увага мого добробату – це фортифікаційні роботи навколо Києва.

Ставлення до тих, хто залишився за кордоном? Це дуже складне питання, де нема однозначних відповідей. У перші дні Росія взяла Херсон, підступила до Києва та Харкова. Футболісти – це молоді люди, вони схильні до імпульсивних рішень. Вони бояться за родини. Врешті-решт, вони ще грають – і у них є не так багато часу, щоб зробити футбольну кар’єру. Тому однозначно засуджувати цих людей не можу. Граючи за кордоном, жертвуючи на українську армію та підтримуючи наших біженців, вони компенсують свій вчинок", – сказав Рябоконь в інтерв'ю виданню "Український футбол".

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