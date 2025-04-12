"Думаю, ми провели дуже хороший матч із першої до останньої хвилини. Програвали 0:2, але створили багато моментів, і вже в перерві я сказав хлопцям, що ми граємо добре.

Камбек Гвардіоли і феєричний асист Едерсона у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Крістал Пелас – 5:2

Переломним моментом став штрафний удар у виконанні Кевіна де Брюйне – після цього ми дійсно додали. Враховуючи, що поступалися 0:2 і знаючи, як Кристал Пелас грав в останніх матчах, провели дуже якісний матч.

Ви не можете вигравати весь час, і з погляду на наші проблеми у сезоні з травмами, інші команди були б на 10-му або 12-му місці. Гарантую. АПЛ говорить сама за себе. Ми проводимо не ідеальну кампанію, але все в наших руках. У нас є шість матчів, щоб забезпечити собі кваліфікацію до Ліги чемпіонів", – цитує Гвардіолу manchester evening news.

Манчестер Сіті наразі перебуває на четвертому місці з 55 балами. Від першої сходинки "містяни" відстають на 18 очок.

Манчестер Сіті розгромив Крістал Пелас, оформивши феєричний камбек – Едерсон наздогнав Едегора за кількістю асистів