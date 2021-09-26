Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед і Ліверпуля Пол Інс пояснив, чому йому не завжди подобається гра Джессі Лінгарда і Джейдона Санчо.

"Я розумію, що Санчо ще вчиться, він досі дуже молодий. Але це не FIFA, тут справа не в тому, щоб йти в дриблінг і намагатися обійти двох, трьох, чотирьох суперників або робити дрібні трюки.

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Так, приємно, коли виходить щось таке, але такі, як Санчо і Лінгард, перегинають. Треба просто грати в справжній футбол", – цитує Інса Daily Mail з посиланням на The United Stand.

До слова, Джейдон Санчо лише влітку приєднався до МЮ, але вже провів 7 матчів (0 результативних дій). В активі Джессі Лінгарда 5 поєдинків та 2 голи.

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