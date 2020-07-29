"Іноземці посилали Луческу, але він вдавав, що нічого не сталося": Федецький назвав можливі проблеми тренера в Динамо

"Якщо говорити про Луческу, як про професіонала своєї справи, то це сильний фахівець. Але одна справа – комплектувати команду в Шахтарі, і зовсім інша ­– в Динамо. У наставника не буде стільки можливостей і часу. Тим більше, що в Шахтарі у Луческу була проблема з українцями... Можливо, через те, що українці на виході не варті таких великих грошей, як, наприклад, бразильці.

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Думаю, якби не ліміт, то українців практично не було б у складі Шахтаря. При мені бувало, що деякі іноземці посилали наставника, але на тренуванні Луческу вдавав, що нічого не сталося. Для мене це було неприйнятно.

Проти цього Шахтаря нинішнє Динамо не встоїть ще років п’ять. Луческу, напевне, захоче якнайшвидшого підсилення складу. Але, по-перше, чи знайдеться стільки грошей на трансфери? А по-друге, через ситуацію з карантином та порожніми трибунами зробити якісне підсилення навряд чи вдасться. Нинішні легіонери грають нестабільно. У киян є кілька ключових виконавців, а далі ­– прірва", ­– цитує Федецького Рейтинг Букмекерів.

Нагадаємо, що призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо викликало неоднозначні емоції у футбольної України, а сам фахівець через це навіть хотів покинути клуб. Офіційна презентація досвідченого румуна в Динамо запланована на 30 липня.

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