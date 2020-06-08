Іноземний тренер в Динамо: Шаблій прокоментував інформацію про можливі перемовини

Відомий агент Вадим Шаблій спростував співпрацю з турецьким наставником Аланьяспора Еролом Булутом.

"Інформація про те, що я нібито веду переговори з київським Динамо від імені турецького тренера Ерола Булута не відповідає дійсності.

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Я не знайомий з ним, ніколи не зустрічався і ніяких контактів від його імені з керівництвом Динамо у мене не було. Турецькі засоби масової інформації або представники Булута можуть не придумувати фантастичні трансфери – думаю, це всього лише спроба додати в резюме тренера неіснуючий інтерес з боку такого відомого клубу, як Динамо", – написав Шаблій на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, раніше турецькі ЗМІ розповсюдили інформацію про контакти 45-річного наставника з босами київського клубу – буцімто Булут передав керівництву Динамо свій проект розвитку команди. Зазначалось, що фахівець вийшов на Динамо завдяки відомому агенту Вадиму Шаблію.

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