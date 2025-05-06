Головний тренер турецького Еюпспора Арда Туран може продовжити свою кар'єру на Батьківщині.

38-річним фахівцем зацікавився клуб з турецької Суперліги, повідомляє журналіст Ертан Сузгун. Раніше повідомлялося, що керівництво Шахтаря хотіло запросити Арду Турана на посаду головного тренера, а представники клубу навіть вели з ним перемовини у Лондоні.

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Туран розпочав свою тренерську кар'єру у 2023 році, очоливши Еюпспор. На чолі клубу екс-гравець Барселони та Атлетіко став чемпіоном Першої ліги Туреччини. Наразі клуб під керівництвом молодого наставника посідає 6-те місце у турнірній таблиці Суперліги. Відстань команди від зони єврокубків складає 5 очок.

До слова, наразі Шахтар посідає третє місце в українській Прем'єр-лізі, в доробку команди 57 набраних балів після 27-ми турів чемпіонату.

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