Іноземні клуби проявляють інтерес до гравців Зорі – клуб отримав пропозиції

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов прокоментував інформацію про інтерес європейських клубів до гравців його команди.

"Футболістами Зорі вже не перший рік цікавляться багато іноземних клубів. Щодо деяких наших гравців є пропозиції. Караваєв, Сілас, Харатін та Луїс Філіпе входять в це число. Як тільки з'явиться детальна інформація, ви дізнаєтеся її зі сторінок офіційного сайту клубу і зі сторінок нашого клубу в соцмережах", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.

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Минулого літа луганський клуб продав Андрія Луніна в мадридський Реал та Юрі Фрейтаса в Аль-Наср. Продаж голкіпера є рекордним в історії Зорі.

Раніше з'являлась інформація, що півзахисник Ігор Харатін може перейти в угорський Ференцварош, який очолює Сергій Ребров і в складі якого виступає Іван Петряк.

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