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Іноземні клуби проявляють інтерес до гравців Зорі – клуб отримав пропозиції

14:57 332 Читать на русском
Іноземні клуби проявляють інтерес до гравців Зорі – клуб отримав пропозиції
Ігор Харатін / соцмережі

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов прокоментував інформацію про інтерес європейських клубів до гравців його команди.

"Футболістами Зорі вже не перший рік цікавляться багато іноземних клубів. Щодо деяких наших гравців є пропозиції. Караваєв, Сілас, Харатін та Луїс Філіпе входять в це число. Як тільки з'явиться детальна інформація, ви дізнаєтеся її зі сторінок офіційного сайту клубу і зі сторінок нашого клубу в соцмережах", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.

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Минулого літа луганський клуб продав Андрія Луніна в мадридський Реал та Юрі Фрейтаса в Аль-Наср. Продаж голкіпера є рекордним в історії Зорі.

Раніше з'являлась інформація, що півзахисник Ігор Харатін може перейти в угорський Ференцварош, який очолює Сергій Ребров і в складі якого виступає Іван Петряк.

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