"Іноді краще стукнути його об стіну": Саррі назвав єдиного гравця Ювентуса, з яким постійно конфліктує

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі розповів про особливості роботи з аргентинським форвардом Гонсало Ігуаїном.

"У ЗМІ часто можна прочитати, що я конфліктую з усіма гравцями, але насправді я сварюся лише з Ігуаїном. Не знаю, чому так, але це відбувається завжди. Можливо, до нього потрібен агресивний підхід, щоб виявити в ньому найкраще.

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Морально він у порядку, але я не впевнений у його фізичному стані. Одного дня Ігуаїна потрібно похвалити, але іноді краще стукнути його об стіну. Йому потрібна допомога, коли він буває засмучений. А ось коли він хороший, потрібно опустити його на землю, інакше він може зазнатися", – цитує Саррі Football Italia.

До слова, у нинішньому сезоні 32-річний Ігуаїн провів за Ювентус 26 матчів в Серії А, в яких забив 6 голів і віддав 4 результативні передачі.

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