toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ЗОРЯ - ОЛЕКСАНДРІЯ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

"Іноді краще стукнути його об стіну": Саррі назвав єдиного гравця Ювентуса, з яким постійно конфліктує

6 липня 21:29 - Читать на русском
"Іноді краще стукнути його об стіну": Саррі назвав єдиного гравця Ювентуса, з яким постійно конфліктує
Саррі та Ігуаїн / фото із відкритих джерел

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі розповів про особливості роботи з аргентинським форвардом Гонсало Ігуаїном.

"У ЗМІ часто можна прочитати, що я конфліктую з усіма гравцями, але насправді я сварюся лише з Ігуаїном. Не знаю, чому так, але це відбувається завжди. Можливо, до нього потрібен агресивний підхід, щоб виявити в ньому найкраще.

Роналду вперше у Ювентусі забив зі штрафного і повторив рекорд результативності туринців за 59 років

Морально він у порядку, але я не впевнений у його фізичному стані. Одного дня Ігуаїна потрібно похвалити, але іноді краще стукнути його об стіну. Йому потрібна допомога, коли він буває засмучений. А ось коли він хороший, потрібно опустити його на землю, інакше він може зазнатися", – цитує Саррі Football Italia.

До слова, у нинішньому сезоні 32-річний Ігуаїн провів за Ювентус 26 матчів в Серії А, в яких забив 6 голів і віддав 4 результативні передачі.

Суперпіппо тепер супертренер: Індзагі пише історію з "відьмами" – його Беневенто б'є рекорди і вже перевершив Ювентус

blog_ava
Гасперіні похвалив Маліновського і замахнувся на позиції грандів
6 липня
14500
Теги
Мауріціо Мауріціо Саррі Гонсало Гонсало Ігуаїн Італія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
50
хв
Рух
17:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук