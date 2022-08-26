"Людина-оркестр. Живе футболом, дуже емоційний. Як він розповідав, він був ультрас Брешії, у нього є татуювання із закресленим прапором Аталанти.

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Іноді я з ним не погоджувався, ми багато розмовляли. Я в жодному разі не обговорюю тренувальний процес, але якщо він мене запитує, що мені не подобається – я відповідаю в лоба.

Іноді він нервувався, секундоміром кидався, але не в мене, а в хлопців. І штабу було з ним важко працювати. Але в нього були хороші ідеї, думаю, ми його побачимо в класній команді", – сказав Степаненко в інтерв'ю програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, Де Дзербі очолив Шахтар рік тому. Зумів вивести команду в групу Ліги чемпіонів та виграти Суперкубок України. Загалом провів на чолі донеччан лише 30 поєдинків. На початку липня Шахтар розірвав контракт з 43-річним фахівцем.

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