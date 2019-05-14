"Іноді я сумніваюсь, що він – бразилець": екс-гравець Манчестер Юнайтед розкритикував Фреда

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Пол Паркер назвав трансфер Фреда провальним.

"Так, це, напевно, найгірший трансфер Манчестер Юнайтед. Так думає дуже багато людей, хотілося б передати це Фреду.

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Ця покупка не виправдала себе. Іноді я сумніваюся, що він – бразилець", – заявив Паркер в інтерв'ю Eurosport.

Нагадаємо, минулого літа Фред перейшов із Шахтаря в МЮ. Сума трансферу склала 62 мільйони євро. Однак півзахисник не зміг стати на Олд Траффорд важливим гравцем.

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Бразилець в минулому сезоні зіграв 17 матчів за Ман Юнайтед в АПЛ, в яких забив 1 гол та віддав 2 гольові передачі.