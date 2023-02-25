"Так, стримуватися важко, дійсно важко. Іноді я хочу вбивати, але потрібно контролювати свої емоції. Гадаю, що така наша культура в Аргентині – ми всі дуже пристрасні.

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Футбол для нас – це все, тому ми завжди віддаємо себе на повну. Пам'ятаю, коли я був зовсім маленьким, років 4-5, то починав битися і плакати, коли програвав. Це те, що ми маємо в крові, в самому серці. Я мушу діяти обережно, інакше матиму дискваліфікацію на кожну гру. Слід бути розумним", – сказав Мартінес в інтерв'ю The Telegraph.

Нагадаємо, влітку МЮ не пошкодував віддати 60 млн євро за невисокого центрбека Аякса (175 см). "М'ясник" присоромив скептиків, відразу став ключовим гравцем команди, а нещодавно виграв ЧС-2022 зі збірною Аргентини. За всю свою кар'єру Мартінес поки отримав лише одне вилучення – дві жовті картки у матчі 2018 року, коли ще виступав на батьківщині.

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