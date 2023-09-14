"Насправді це було дуже важливе рішення, знаючи через що зараз проходить Україна. Тоді як імениті гравці їхали звідси. Однак мрія опинитися у великому клубі взяла гору над усім іншим. Спочатку були сумніви, чи їхати сюди, але, зрештою, я зміг переконати свою родину, що це моя заповідна мрія. Тож тепер я тут. Працюю та рухаюсь вперед.

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Коли я тільки приїхав, було неймовірно те, як ми розумілися. Згодом я став намагатися використовувати деякі українські слова, хоч це іноді буває кумедно, проте досить важко. Сподіваюсь, настане той день, коли ми зможемо розуміти одне одного ще краще. Тобто українську ти вивчаєш? Трохи, по можливості", – розповів Келсі в ефірі програми Один на один.

Нагадаємо, 19-річний венесуелець перейшов у Шахтар наприкінці січня. Келсі вже встиг зіграти у складі донеччан 21 матч, у яких забив 6 голів та віддав дві результативні передачі.

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