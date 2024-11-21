"Іноді не можу себе контролювати": Гвардіола – про крик на гравців Манчестер Сіті в роздягальні
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не пишається надмірною емоційністю.
"Містяни" представили тизер документального фільму "Together: 4-In-A-Row" про четвертий поспіль титул АПЛ.
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У фільмі показано моменти під час матчів проти Ноттінгем Форест (2:0) і Кристал Пелас (2:2), коли Родрі отримав червону картку, а Філ Фоден порушив правила, після чого у ворота "містян" призначили пенальті. Після цього Гвардіола накричав на футболістів у роздягальні.
"Я не відчуваю особливої гордості, коли злюся після матчів і не можу передати свої емоції гравцям. Я людина, і роблю помилки, але мені це не подобається.
У той момент, коли моя команда залишилася в меншості, а потім отримала необов'язковий пенальті, я іноді теж не можу себе контролювати", – цитує Гвардіолу Goal.
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