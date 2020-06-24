"Іноді не хочеться виходити на поле": зірка Барселони – про матчі без глядачів

Чилійський півзахисник Барселони Артуро Відаль поділився думкою про проведення матчів чемпіонату Іспанії при порожніх трибунах.

"Це все дивно і складно, від підготовки до матчу до фіксованих протоколів. Раніше цього не можна було уявити. Вболівальники дають нам емоції, яких ми не отримуємо зараз, навіть коли приїжджаємо на стадіон. Атмосфера повністю змінилася.

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Дуже складно сконцентруватися, коли вболівальники не мотивують, іноді навіть не хочеться виходити на поле. Футбол – це про атмосферу, яку створюють фанати", – цитує Відаля Radio Cooperativa.

Нагадаємо, Барселона провела вже три матчі після рестарту сезону (дві перемоги та нічия). Наразі каталонці поступаються Реалу, який очолює турнірну таблицю, лише за додатковими показниками – в обох команд по 65 очок.

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