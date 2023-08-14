"Вирішили не змінювати склад, а залишити фактично той самий, який був з Зорею. Дуже добре, коли забивають не тільки нападники та півзахисники, але й центральні захисники. Один скинув головою, другий забив. Респект, молодці. Був стандарт, і вони дуже добре зреагували на це.

Вольова перемога Кривбаса у відеоогляді матчу з ЛНЗ – 2:0

Чекаємо нападника – агресивнішого, технічного, швидкого. Якщо ж нікого не знайдемо, то ці хлопці будуть грати до кінця першого кола.

Хотілось би потрапити у єврокубки, але для цього треба від гри до гри працювати, набирати очки. Мрія завжди повинна бути. Іноді мрії збуваються", – сказав Вернидуб у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Кривбас забив у ворота ЛНЗ два сухих м'ячі, здобувши другу перемогу поспіль.

Кривбас впевнено здолав ЛНЗ і піднявся у топ-4 УПЛ – крінж від Вернидуба та феєрія голкіперів