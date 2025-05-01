Попри домінування у володінні м'ячем та створення численних моментів, Аль-Наср не зміг досягти бажаного результату. Особливо розчарував момент, коли сам Роналду мав шанс зрівняти рахунок наприкінці гри, але не зумів забити у порожні ворота після того, як обійшов воротаря.

Роналду вилетів з азійської ЛЧ, програвши у півфіналі – Кріштіану змарнував фантастичний шанс на останніх секундах

Реакція Роналду після поразки стала вірусною. Вболівальники були приголомшені його поведінкою, коли він, ходячи по центру поля, розмахував руками та говорив сам з собою.

"Іноді мрія має зачекати. Я пишаюся цією командою і всім, що ми віддали на полі. Дякую всім вболівальникам, які вірили в нас і стояли поруч на кожному кроці. Ваша підтримка дуже важлива", – написав Роналду після матчу на своїй сторінці в Instagram.

До слова, у фіналі азійської ЛЧ Кавасакі Фронталь зіграє проти саудівського Аль-Ахлі.

Колись забивав Буффону, зараз феєрить у четвертому дивізіоні: як Енді Керролл підіймає Бордо за 1600 євро на місяць