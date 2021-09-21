Туринці з четвертої хвилини вели у рахунку, але Мілан зумів відігратися завдяки голу Анте Ребіча. Войцех Щенсни ще на полі дорікнув Адріену Рабйо через погану гру проти хорвата.

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Після матчу конфлікт продовжився. Інші гравці Ювентуса також обговорювали гру на підвищених тонах. Головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі зміг залагодити інцидент. Через це він запізнився на післяматчеву прес-конференцію.

"У цьому немає жодної нервозності. Це нормально, в роздягальні подібне завжди відбувалося. Час від часу ми бачили навіть кулачні бої, іноді навіть на тренуванні. Це не привід для напруги в команді.

У неділю ми пропустили після кутового удару. Щенсни розлютився, тому що Рабьо мав займати кращу позицію. Зрештою, трохи пізніше у подібній ситуації, якби Рабйо не зіграв успішно, ми б пропустили ще один гол і програли б гру", – цитує Аллегрі TuttomercaatoWEB.

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