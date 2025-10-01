Челсі переміг Бенфіку у Лізі чемпіонів (1:0). "Принаймні, ми дізналися, як перемагати в меншості, це сталося вперше. У будь-якому випадку, грати залишалося всього дві або три хвилини. На жаль, ми заробили ще одну червону картку, якої нам потрібно було уникнути.

"Міг би ухвалити більш правильні рішення": Мареска зізнався в помилках у двох останніх матчах Челсі

Я завжди вважаю за краще говорити з гравцями один на один. Я думаю, що червоні картки в матчах з Ньюкаслом і Фламенго були через неправильні дії. Санчес отримав червону в матчі з Манчестер Юнайтед просто тому, що хотів захистити ворота. Чалоба теж хотів захистити ворота.

Думаю, що в епізоді з другою жовтою Жоао навіть не торкнувся суперника, але динаміка дій була небезпечною. Тому особисто у мене це не викликає ніякого занепокоєння. Це просто момент, коли, ймовірно, потрібно вчинити інакше і уникнути вилучення, наприклад, як у випадку з Робертом через дві-три хвилини після початку матчу. Або навіть на 50-й хвилині, як з Брайтоном.

Іноді краще пропустити гол або допустити момент, тому що тоді склади залишаться рівними, у вас буде ще 40 хвилин. Так що особисто я не бачу ніяких проблем", – цитує Мареску Football London.

Педро був вилучений в матчі з Бенфікою на 90+2-й хвилині.

