"Сьогодні була ситуація: все або нічого? Так. Іноді краще грати з ножем біля горла. Ми їх втомили, і тоді заміни зіграли вирішальну роль. Ромелу Лукаку забив два м'ячі. Він – гравець, який знає, де знаходяться ворота. Ромелу завжди буде забивати голи, якщо ви створите для нього моменти. Він дуже ефективний. Він ніколи цього не забуде, навіть коли завершить кар'єру.

Бельгія – Україна – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Було важливо і необхідно домогтися позитивного результату. Це додає впевненості на наступний раз. Тепер ми знаємо, що можемо створювати моменти і добре грати проти такої сильної команди, як Україна. Нам не слід впадати в зайву ейфорію, але ми можемо від цього відштовхуватися", – цитує де Брюйне сайт HLN.

Нагадаємо, що Бельгія почала забивати відразу після першої заміни у своєму складі. Автору першого голу у ворота Андрія Луніна Максиму Де Кейперу знадобилася хвилина перебування на полі, щоб відзначитися. Потім ще два м'ячі забив Ромелу Лукаку, а сам Кевін де Брюйне став автором одного асисту.

Україна зазнала розгрому від Бельгії, не зумівши кваліфікуватись у еліту Ліги націй