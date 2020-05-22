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"Іноді хочеться послати всіх на**й": мати Роналду спровокувала скандал через Джорджину – довелося все пояснювати

19:09 322 Читать на русском
"Іноді хочеться послати всіх на**й": мати Роналду спровокувала скандал через Джорджину – довелося все пояснювати
Джоржина, Роналду, Марія Долореш / Getty images

Марія Долореш, мати нападника Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду, дала привід для переживань шанувальникам футболіста.

Напередодні португальські ЗМІ повідомили про те, що 65-річна жінка відписалася в Інстаграмі від нареченої сина – Джорджини Родрігес. Повідомлялося, що між мамою і коханою футболіста існує конфлікт. Пізніше Долореш все пояснила.

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"Мої дорогі підписники, якби я відписалася від когось, з ким я маю прямий зв'язок, це було б дуже дивно і ненавмисно. Як ви знаєте, я використовую Інстаграм лише поверхово і насправді не розбираюся в ньому. Якщо я перестала стежити за своєю невісткою і кимось іще, то це вийшло випадково. Ймовірно, я переплутала кнопку без наміру. Досить вигадувати історії, тому що ніяких протиріч між нами немає", – цитує Долореш 20minutos.

Сестра Роналду – Ельма – у своїх висловлюваннях щодо ситуації була більш категоричною: "Я наткнулася на цю новиною і починаю думати, що крім пандемії, яка впливає на життя, це впливає і на мій мозок. Я не хочу бути грубою, але іноді мені хочеться послати всіх на**й. Я прошу лише одного: поважати мою родину, а особливо маму, і не вигадувати безглузді речі".

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Португалія Португалія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Головне Джорджина Родрігес Марія Долореш Авейру Ювентус Ювентус Італія
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