"Іноді футболістам потрібні зміни": Суарес оцінив свій феєричний дебют у складі Атлетіко
Новоспечений форвард Атлетіко Луїс Суарес залишився задоволений першим поєдинком у складі "матрацників".
"Іноді футболістам потрібні зміни. Я перейшов в клуб, який неймовірно прийняв мене.
Розгром імені Суареса у відеоогляді матчу Атлетіко – Гранада – 6:1
Це видно по атмосфері, з самого початку у мене було гарне враження. Це проявилося на полі. Я дуже задоволений дебютом і щасливий, що ми заробили три очки в першому матчі. Подивимося, що буде далі, сезон довгий", – цитує Луїса Суареса Mundo Deportivo.
Зазначимо, що уругвайський форвард дебютував у футболці Атлетіко на 70 хвилині матчу проти Гранади. Проте за цей час зумів відзначитись дублем та асистом. "Матрацники" розгромно перемогли з рахунком 6:1.
Атлетіко познущався з Гранади – Суарес у дебютному матчі оформив два голи та асист