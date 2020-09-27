"Іноді футболістам потрібні зміни. Я перейшов в клуб, який неймовірно прийняв мене.

Розгром імені Суареса у відеоогляді матчу Атлетіко – Гранада – 6:1

Це видно по атмосфері, з самого початку у мене було гарне враження. Це проявилося на полі. Я дуже задоволений дебютом і щасливий, що ми заробили три очки в першому матчі. Подивимося, що буде далі, сезон довгий", – цитує Луїса Суареса Mundo Deportivo.

Зазначимо, що уругвайський форвард дебютував у футболці Атлетіко на 70 хвилині матчу проти Гранади. Проте за цей час зумів відзначитись дублем та асистом. "Матрацники" розгромно перемогли з рахунком 6:1.

Атлетіко познущався з Гранади – Суарес у дебютному матчі оформив два голи та асист