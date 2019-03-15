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"Іноді футбол сумніший навіть за нашу політику", – Клімкін прокоментував поразку Динамо від Челсі

09:58 457 Читать на русском
"Іноді футбол сумніший навіть за нашу політику", – Клімкін прокоментував поразку Динамо від Челсі
Динамо – Челсі – 0:5 / ФК Челсі

Голова МЗС України Павло Клімкін прокоментував розгромну поразку Динамо від Челсі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи (0:5).

 
Олів'є Жиру 5’
Олів'є Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Олів'є Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

"Іноді футбол сумніший навіть за нашу політику. Сьогодні саме такий день", – написав Клімкін у своєму Twitter.

Динамо – Челсі – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Лондонський Челсі розніс київське Динамо на НСК Олімпійський з рахунком 5:0 та пройшов далі, здобувши підсумкову перемогу 8:0.

Українські команди провели найгірший сезон у єврокубках у контексті розгромних поразок. Донецький Шахтар восени поступився Манчестер Сіті з рахунком 0:6 та у лютому Айнтрахту – 1:4.

Динамо – Челсі: 141 хвилина на удар, історичне побиття немовлят, або Коли граєш у футбол менше, ніж пропускаєш голів

Теги
Челсі Челсі Ліга Європи Динамо Динамо Динамо - Челсі Павло Клімкін
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