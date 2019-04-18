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"Іноді футбол буває анекдотом", – Піке вражений матчем Манчестер Сіті – Тоттенхем

12:37 995 Читать на русском
"Іноді футбол буває анекдотом", – Піке вражений матчем Манчестер Сіті – Тоттенхем
Жерар Піке / соцмережі

Захисник Барселони Жерар Піке прокоментував підсумок матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Тоттенхемом (4:3).

4’ Рахім Стерлінг
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
 
Сон Хин Мін 7’
Сон Хин Мін 10’
Фернандо Льоренте 76’
4’ Рахім Стерлінг
7’ Сон Хин Мін
10’ Сон Хин Мін
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
76’ Фернандо Льоренте

"Ось це гра! Футбол іноді буває справжнім анекдотом. Це щось неймовірне", – написав Піке в своєму Twitter.

Манчестер Сіті – Тоттенхем – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Манчестер Сіті переміг Тоттенхем з рахунком 4:3, але не зміг пройти далі через меншу кількість голів та виїзді.

У півфіналі "шпори" зіграють з Аяксом, тоді як Барселона зустрінеться з Ліверпулем.

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