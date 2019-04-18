"Іноді футбол буває анекдотом", – Піке вражений матчем Манчестер Сіті – Тоттенхем

Захисник Барселони Жерар Піке прокоментував підсумок матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Тоттенхемом (4:3).

"Ось це гра! Футбол іноді буває справжнім анекдотом. Це щось неймовірне", – написав Піке в своєму Twitter.

Манчестер Сіті – Тоттенхем – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Манчестер Сіті переміг Тоттенхем з рахунком 4:3, але не зміг пройти далі через меншу кількість голів та виїзді.

У півфіналі "шпори" зіграють з Аяксом, тоді як Барселона зустрінеться з Ліверпулем.

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