"Яка мотивація грати у Першій лізі? У команди великі завдання, тому така ж і мотивація. Як оціню Кубок України? А хто я такий, щоб його оцінювати? Результати, звісно, здивували. Але це футбол.

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Я взагалі не люблю дивитися футбол. Іноді думаю, що це не моє. Я пропустив якийсь час, не тренувався. Але зараз потихеньку набираю форму, намагаюся не випадати, працюю. Думаю, якось зможу допомогти команді – хоча б світло буду вимикати", – сказав Габелок у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, Габелок – вихованець Шахтаря, де й дебютував у 2012 році. У 2017-му перейшов до юрмальського Спартака, з яким став чемпіоном Латвії. З 2018 по 2020 рр. виступав за Ворсклу, звідки подався до Пюніка. Відігравши за вірменську команду в семи матчах повернувся в Україну, де приєднався до Металіста 1925.

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