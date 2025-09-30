– Як прожив ваш чоловік останні кілька місяців?

– З гідністю і впевненістю в своїх силах. Я завжди в нього вірю. Його дисципліна обов'язково принесе плоди.

Рома – Лілль: римська преса спрогнозувала роль Довбика – зміна ієрархії форвардів

– Ви говорили про це вдома?

– Ми часто про це говорили. Я думаю, найголовніше – це ваш настрій. З правильним настроєм можна досягти того, що здається дивом, навіть коли весь світ проти вас. Цей складний період для Артема – доказ: скільки б цілей ти не досяг, іноді доводиться починати з нуля, проявляти характер і стійкість, доводити, хто ти є насправді. І я впевнений, у нього все вийде.

– Як ви сприймаєте війну, спостерігаючи за нею з Риму?

– Це важко. Іншого слова не підібрати, щоб описати те, що ми переживаємо. Кожен ранок починається з новин і повідомлень від наших сімей. Навіть ніч перед останнім матчем збірної України була важкою: наші близькі потрапили під страшні бомбардування в Києві. Кожного разу ми дякуємо Богові за те, що живі і неушкоджені. Цей постійний тиск не може не впливати на нас, наше життя і наше сприйняття світу, – цитує Юлію Довбик La Repubblica.

Довбик голом приніс Ромі перемогу у дебютному матчі в основі при Гасперіні – фатальне невезіння суперника