"Після поєдинку з Ліверпулем у нас з'явився один позитивний тест. Денні Інгз вже десять днів перебуває на самоізоляції.

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Це означає, що він міг бути інфікованим вже під час гри. Між матчем і тестом було 48 годин, але ви цілком можете бути заразними. Наразі у нас лише один хворий, що показує нашу дисциплінованість та дотримання усіх правил. Якщо інші клуби робитимуть те саме щодня, то ми зможемо радіти грі і надалі", – цитує Хазенхюттля Daily Mail.

Нагадаємо, саме Інгз приніс Саутгемптону перемогу над Ліверпулем (1:0) у 17 турі АПЛ. Всього в активі бомбардира "святих" 7 голів та 3 асисти.

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