Кіран Тріпп'єр та Денні Інгз потрапили до надзвичайно курйозної ситуації на тренуванні збірної Англії.

Під час однієї з вправ гравці мали бігти в різні сторони, але жорстко зіштовхнулись та впали на газон, повідомляє Sky Sports.

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І Тріпп'єру, і Інгзу знадобилась допомога лікарів, однак здоров'ю футболістів нічого не загрожує, і вони зможуть зіграти у матчі Ліги націй проти Данії.

Зазначимо, що зустріч проти данців запланована на сьогодні, 8 вересня, початок о 21:45. Англія разом із Бельгією очолює групу A2, маючи в активі по 3 очки.

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